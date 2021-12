Padovan: «Inter al primo posto in Champions League? Accadrà»

L’Inter, dopo il dominio assoluto contro la Roma, si appresta a sfidare il Real Madrid nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League (QUI le ultime da Madrid). Secondo Padovan, i nerazzurri di Inzaghi hanno tutte le carte in regola per conquistare il primo posto. Di seguito le dichiarazioni del giornalista ospite di Sky Sport 24.

IMPRESA POSSIBILE – L’Inter di Simone Inzaghi continua a ottenere grandi risultati. Dopo la vittoria con la Roma, l’obiettivo è provare a sfilare il primo posto nel girone di Champions League al Real Madrid. Secondo Giancarlo Padovan, l’impresa è fattibile: «José Mourinho penso avesse pochi argomenti da obiettare perché effettivamente anche io ho avuto la sensazione netta di una partita totalmente dominata dall’Inter e ho avuto l’impressione che a un certo punto pensasse a Madrid. Nel secondo tempo, nonostante potesse fare il quarto gol in qualsiasi momento, ha preferito il palleggio e magari preferiva non si infortunasse nessuno e invece si è infortunato Joaquin Correa. Primo posto in Champions League? Io penso che accadrà, non c’è Karim Benzema ed è un vantaggio per l’Inter e poi i nerazzurri stanno bene e ci credono. Il secondo tempo con la Roma non lo ha giocato, quindi la vedo in maniera positiva».