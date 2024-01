Padovan: «Inter più squadra della Juventus! Allegri? Un obiettivo»

Inter-Juventus, in programma domenica sera alle 20:45, può essere decisiva nella lotta scudetto in Serie A. Giancarlo Padovan, dagli studi di Sky Sport, analizza così il big match di San Siro

Queste le considerazioni di Padovan: «Inter-Juventus? La differenza è l’approccio all’area, alla manovra offensiva. Quella dei bianconeri è carente, vince di corto muso come piace al suo allenatore. I nerazzurri sono più sqauadra, sono più offensivi, attaccano di più e segnano di più. Vedo lo scontro diretto a favore dell’Inter, febbraio sarà il mese decisivo per i nerazzurri e lo sarà se vince questa partite e batte l’Atalanta. In quel caso può chiudere il discorso scudetto e secondo me lo farà. Juventus? Andrà per pareggiare, l’obiettivo che ha in testa Allegri è la partita di sofferenza che fecero i bianconeri a Bergamo. Il copione del tecnico è quello. L’obiettivo minimo della Juventus, io credo che Allegri per il pareggio firmerebbe».