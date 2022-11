Padovan: «L’Inter è più forte. La Juventus ad oggi è una squadra malata!»

La sfida tra Juventus e Inter di domenica sera si avvicina e le opinioni sono diverse sullo stato di forma delle due squadre. Giancarlo Padovan, opinionista e giornalista sportivo Sky Sport, ha parlato dei problemi dei bianconeri e della forza dei nerazzurri.

INTER SUPERIORE – Mancano sempre meno giorni alla sfida più interessante ed importante della stagione dell’Inter. Domenica i nerazzurri saranno ospiti della Juventus di Massimiliano Allegri per provare a rimanere sulla scia della capolista e condannare definitivamente i bianconeri. Giancarlo Padovan ha parlato così della partita e delle caratteristiche delle due squadre: «L’Inter è più completa della Juventus. Le azioni offensive pericolose partono sia dalle fasce che a centrocampo. Dumfries, Dimarco o Barella lo permettono. Ha giocatori che imbucano sul movimento dell’attaccante, la squadra di Inzaghi è più varia per quanto riguarda il modo di segnare. La Juventus ad oggi è una squadra malata sotto tanti punti di vista. Sconfigge la febbre a volte come ieri sera, ma ripiomba puntualmente nei suoi problemi.»