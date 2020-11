Padovan: “Inter piÃ¹ forte dell’anno scorso, da Conte si aspettano…”

Padovan: “Inter più forte dell’anno scorso, da Conte si aspettano…”

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato del campionato vicino a riprendere dopo la sosta nazionali e delle possibilità scudetto dell’Inter

SQUADRA DA SCUDETTO – Padovan, nonostante l’avvio di campionato non esaltante, continua a ritenere che la squadra nerazzurra sia la principale candidata alla vittoria dello scudetto: «Per me sì, io ho sposato la teoria anche l’anno scorso, non è andata bene, ma è arrivata lì. Non ha fatto male, anche in Europa. La squadra c’era, è diventata anche più forte. Conte deve farla vincere perché è quello che vuole lui ed è quello che si aspettano a Milano».