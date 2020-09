Padovan: “Inter più avanti, per me è la favorita. Conte e la difesa a 4…”

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Inter che domani affronterà il Benevento nel recupero della prima giornata

SQUADRA AVANTI – Per Padovan l’Inter è al momento avanti sulla concorrenza: «Conte è più avanti, mi ha sorpreso che con la Fiorentina ha fatto un passo indietro, ha rivoluzionato la difesa. Poteva giocare Skriniar, se fa parte del progetto era meglio mettere lui da centrale e Bastoni a sinistra e non rischiare Kolarov. In linea di massima l’Inter è più avanti, ha finito di corsa la scorsa stagione, quando ha ripreso è partita forte. E’ più avanti perché ha più fame. Secondo me è assolutamente la favorita, Conte lo sa e i giocatori lo sentono e sanno che non possono sprecare punti. Stavano per sprecarne due, se non tre, con la Fiorentina e li ha salvati con una correzione al volo di Conte. La difesa a 4 secondo me è stata fondamentale. Adesso non ne sbaglieranno più molte a cominciare da Benevento».