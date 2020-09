Padovan: “Inter parte avvantaggiata rispetto alla Juventus! Il calendario…”

Antonio Conte SPAL-Inter

L’Inter, così come le altre squadre di Serie A, ha scoperto oggi il calendario 2020-21 (vedi articolo). Giancarlo Padovan – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – parla dei nerazzurri in ottica scudetto, considerando anche le trattative in corso con Vidal e Kolarov (vedi articolo)

VANTAGGI – L’Inter parte subito forte in campionato con le sfide a Lazio e Milan, rispettivamente alla terza e quarta giornata. Giancarlo Padovan vede i nerazzurri avvantaggiati rispetto alla Juventus: «Secondo me l’Inter partirà avvantaggiata perché sta facendo un grande mercato. Ha ridotto il gap con la Juventus e ha un calendario che le permetterà di partire con lo sprint giusto. E ricordiamo che l’Inter quando parte lo fa sempre bene. Un avvio favorevole vuol dire tanto, è chiaro che la Lazio alla terza partita è importante e il derby alla quarta lo è anche di più ma poi ci sono altre partite abbordabili, quindi l’Inter se fa incetta dei punti iniziali può pensare di andare avanti e vincere le altre partite. D’altronde una squadra che vuole lo scudetto deve mettersi in testa di poter vincere il più possibile, tutte è impossibile».

CONSAPEVOLEZZE – Padovan commenta anche il mercato dell’Inter, partendo da Arturo Vidal e Aleksandar Kolarov: «Giocatori di esperienza? È quello che voleva Antonio Conte, il risultato dell’incontro con Steven Zhang. Lui vuole giocatori già fatti e pronti per vincere, a cui non si debba insegnare nulla. Certo i principi di gioco Kolarov non li conosce, ma Conte sa che è un giocatore già maturo. Conte sa che Vidal viene molto volentieri all’Inter. Tutto questo mi fa pensare che l’Inter possa partire avvantaggiata rispetto alla Juventus».