Padovan: «Inter obbligata a vincere ad Empoli. No ad altri punti persi»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione del Calcio è servito, ha parlato brevemente della partita di questa sera dell’Inter contro l’Empoli. Secondo il giornalista, i nerazzurri non possono più fare passi falsi

UN RISULTATO − Questa sera, i nerazzurri saranno impegnati ad Empoli per la decima giornata di campionato. Questo il pensiero di Padovan sulla formazione di Simone Inzaghi: «L’Inter ha l’obbligo di vincere questa sera in casa dell’Empoli, non può più perdere altri punti. Deve rispondere agli ultimi risultati non proprio positivi, al momento sono dieci i punti di distacco dal Milan capolista».