Padovan: «Inter non scomparsa con Conte, Inzaghi lavora bene! Oltre al 4-0…»

Padovan crede che l’Inter possa ripetersi in Serie A dopo l’avvicendamento tra Conte e Inzaghi in panchina. Il noto giornalista sportivo, intervenuto dagli studi di Sky Sport 24, spende alcune parole per l’ottima prestazione nerazzurra contro il Genoa

INTER DA SCUDETTO – Il pre-campionato nerazzurro si riflette subito sul campo, come osservato da Giancarlo Padovan: «Simone Inzaghi ha lavorato molto bene e con serietà. Ha ereditato un modulo che già conosceva e una buona squadra. Un ottimo centrocampo, secondo me. La difesa è assolutamente probante. Ha vinto bene. Il Genoa era in condizioni molto precarie, però 4-0, due gol annullati e una mezza traversa non è poco. Però sapevamo che l’Inter non era scomparsa con Antonio Conte e di fatti non è scomparsa. L’Inter è ancora lì e lotterà sicuramente per il titolo». Questo il pensiero di Padovan dagli studi di Sky Sport 24, dove non risparmia qualche critica alla rivale Juventus dopo la deludente prova di Udine (vedi articolo).