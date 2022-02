Padovan: «Inter non può giocare a cuor leggero ma vincerà! E il Napoli…»

Padovan parla di Inter-Sassuolo e soprattutto delle chance nerazzurre di bissare il successo in Serie A. Il noto giornalista sportivo, ospite a “La Casa dello Sport” su Sky Sport 24, non crede al passo falso interista sulla scia del Milan, che vede addirittura come terza forza del campionato

LOTTA SCUDETTO – Per Giancarlo Padovan l’occasione odierna è troppo ghiotta per fallirla: «L’Inter non può giocare a cuor leggero. Innanzitutto perché ha due assenze importanti, Alessandro Bastoni in difesa e Marcelo Brozovic a centrocampo. E forse anche Edin Dzeko in attacco, ma per scelta tecnica. Partita da vincere, in cui non ci sono alternative. E il Napoli guarderà con particolare interesse. Se l’Inter non battesse il Sassuolo, il Napoli godrebbe di una grande opportunità domani contro il Cagliari. Io credo che l’Inter vincerà e che sia sulla strada giusta per arrivare prima. Ma il Napoli non è più un terzo incomodo, bensì il secondo…». Questo il pensiero di Padovan sulla lotta scudetto, condizionata dal passo falso del Milan a Salerno.