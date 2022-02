Padovan: «Inter non indebolita senza Bastoni, ha ricambi. Febbre per 4’»

Una delle notizie di ieri è che Bastoni ha una distorsione alla caviglia, che lo terrà fuori a Napoli a prescindere dalla squalifica (vedi articolo). Da Sky Sport 24 Padovan parla dei sostituti così come di quanto attende l’Inter dopo il KO nel derby.

REAZIONE IMMEDIATA – Per Giancarlo Padovan l’Inter non era in difficoltà e l’ha dimostrato contro la Roma: «Non è mai stata malata. Ha avuto la febbre per quattro minuti durante il derby, una febbre alta e improvvisa. Lì ha perso lucidità, chiarezza e visione, ha perso una partita ma resta oggettivamente la squadra più forte. Anche se io, dall’inizio, dico che questo scudetto lo vincerà il Napoli. L’assenza di Alessandro Bastoni? Col Napoli non ci sarebbe stato comunque perché squalificato. Bastoni è il centrale al momento più in forma della difesa, Stefan de Vrij invece contro il Milan ha palesato qualche difficoltà a Olivier Giroud. Non è piaciuto né ai tifosi interisti né a Simone Inzaghi, che in Coppa Italia non l’ha fatto giocare. Bastoni è alto, sa impostare e uscire dall’area palla al piede: poteva essere un’arma in più. L’Inter ha qualcosa in meno, ma non è indebolita all’altezza di Bastoni perché ha giocatori all’altezza».