Padovan: “L’Inter non è in finale di Coppa Italia? Il calcio è ingiusto”

Da Padovan arriva una totale assoluzione nei confronti dell’Inter per la partita di Coppa Italia di sabato a Napoli. Il giornalista, ospite dell’ultima edizione di Sky Sport 24, ritiene che i nerazzurri siano stati molto sfortunati per il pareggio del San Paolo.

IL RAMMARICO – Giancarlo Padovan non critica, anzi: «Il calcio è ingiusto se l’Inter non è in finale di Coppa Italia. La partita aveva detto che l’Inter era superiore, ma non è passata per un grande David Ospina. È stato il miglior attaccante, perché il gol del pareggio l’ha innescato lui».