Padovan: «Inter-Napoli, con Lookman alla pari ma resta un gap!»

Dopo aver detto la sua sulla riuscita dell’affare Ademola Lookam, Giancarlo Padovan mette anche a confronto il potenziale di Inter e Napoli in vista della prossima stagione.

CONFRONTO – Intervenuto nello studio di Sky Sport 24, Giancarlo Padovan dichiara: «L’anno scorso il Napoli non era la favorita ma era un’indiziate perché non aveva le Coppe. Ha vinto lo scudetto sulle ginocchia, arrancando, per un punto e lo ha vinto anche un po’ perché l’Inter non ha fatto l’Inter. Il Napoli oggi ha la migliore rosa del campionato però non ritengo che sia, in assoluto, davanti a tutti. Mi spiego: se l’Inter riesce a prendere Ademola Lookman secondo me sono alla pari. La differenza c’è ancora in panchina. Da una parte c’è Antonio Conte e dall’altra un semi-esordiente come Cristian Chivu. Può fare bene, perché a me piace per come parla e per le idee di calcio che esprime, però è ancora da verificare. Il fatto che sia stato un giocatore dell’Inter non significa nulla, quello dell’allenatore è un mestiere totalmente diverso».