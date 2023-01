Padovan: «Inter e Milan, visto il Napoli ieri, pensano più alla Supercoppa!»

La vittoria netta del Napoli sulla Juventus, a detta di Padovan, ha tagliato la testa al toro. Campionato ormai in direzione Vesuvio. Inter e Milan più concentrate sulla Supercoppa Italiana

GAP IMPORTANTE − Le parole di Padovan sulla corsa Scudetto dopo la goleada del Napoli sulla Juventus: «Dieci punti di vantaggio su Juventus e Inter, se stasera vince, e sette sul Milan, se vince oggi, direi che sono margini ampiamente rispettabili e rispettati. Il pronostico ieri era per me nettamente squilibrato a favore del Napoli, lo è stato anche il punteggio. Anche se onestamente che il primo tempo è stato molto equilibrato. Se la Juventus avesse fatto il 2-2 non ci sarebbe stato nulla di strano».

TESTA ALLA SUPERCOPPA − Secondo Padovan, Inter e Milan starebbero pensando più a mercoledì che ale gare di oggi: «L’Inter ha battuto il Napoli e anche se vincerà contro il Verona sarebbero sempre 10 punti dal Napoli. La squadra più vicina che potrebbero ancora lottare con gli azzurri, per me, è il Milan. Dzeko? Io avrei puntato su di lui anche nella partita precedente e così non è stato. Oggi Lukaku non è presentabile, non ha freschezza, mobilità. È lento, impacciato e macchinoso. Lautaro Martinez ha velocità e tecnica. Però non so se Inter o Milan stiano pensando più alla Supercoppa Italiana che alle gare di campionato perché la partita di ieri sera taglia un po’ la testa al toro. Queste due partite contro Verona e Lecce potrebbero essere vissute come delle tappe di avvicinamento alla Supercoppa Italiana, con lo Scudetto ormai quasi andato».