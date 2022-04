Padovan: «Con Inter-Milan si torna a parlare di titoli: settimana decisiva»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24, si è espresso su Inter-Milan. Secondo il giornalista, questa sarà una settimana decisiva tra Coppa Italia e campionato

SETTIMANA DECISIVA − Padovan non ha dubbi sugli imminenti impegni per le due milanesi tra Coppa Italia e campionato: «Siamo nella settimana decisiva e da oggi con Inter-Milan si torna a parlare in maniera definitiva di titoli. Sia perché saremo chi sarà la prima finalista di Coppa Italia e poi sullo snodo Milano-Roma si deciderà tanto sulla volata scudetto. Ieri il Napoli si è chiamato fare. Sarà uno scudetto alla milanesi. Il Milan si è incartato nonostante fosse il mio favorito all’inizio. Inter e Milan sono le due squadre che hanno fatto meglio. Il Milan durante il Derby di campionato era fuori e con due magie è rientrata in corsa riprendendo l’Inter e superandola. L’Inter era in balia della Juve sembrava che dovesse perdere invece ha vinto e si è rimessa in lotta. Ne ha più del Milan anche perché ha la rosa più vasta. Inzaghi darà fiducia agli allenatori che gli hanno dato tanto, Inzaghi vuole provare a vincere la seconda semifinale e il primo Derby. Come arginare Brozovic? Scelta che molti allenatori fanno. La marcatura ad personam è un metodo per provare a fermare Brozovic, Kessiè ha il dinamismo, la tecnica e la forza per provarlo a limitare».