Padovan: “Inter-Milan, sorpreso dalla sconfitta dei nerazzurri. Scudetto…”

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, ospite in studio per “Sky Sport 24”, ha parlato di Inter-Milan. Non mancano i complimenti ai rossoneri e l’analisi sulla possibile lotta scudetto in Serie A

COMPLIMENTI – Queste le parole di Giancarlo Padovan: «Inter-Milan? Bisogna fare i complimenti ai rossoneri, e li faccio con sincerità e sorpresa. Sincerità perché ha fatto benissimo sin dal post lockdown. Sorpresa perché non mi aspettavo che battesse l’Inter. E che la battesse anche con autorevolezza, andando in doppio vantaggio. Ma un pareggio non sarebbe stato scandaloso. Ma le partite si vincono anche così. Scudetto ai rossoneri? No, l’Inter è superiore. Così come il Napoli e l’Atalanta. La Juventus, per me, fuori anche dalle prime quattro».