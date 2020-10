Padovan: “Inter-Milan oltre la storia. I miei uomini derby…”

Condividi questo articolo

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, ospite in studio per “Sky Sport 24”, ha esposto le sue opinioni sull’atteso derby Inter-Milan di domani sera

GRANDE ATTESA – Padovan sottolinea come Inter-Milan sia sempre una partita molto attesa: «C’è un’attesa diversa. Le partite sono tutte uguali e diverse, ma c’è un’attesa particolare per il derby di Milano. Ha un fascino particolare, si porta oltre la storia e il campo questa volta mette a confronto due squadre che possono in teoria vincere entrambe lo scudetto».

LA FORMAZIONE – Padovan è convinto che, nel dilemma tra Brozovic ed Eriksen, Conte sceglierà il croato: «Sono convinto che Conte andrà con Brozovic titolare perché è uomo derby. L’anno scorso ha fatto una buona stagione e infatti non capivo perché avrebbero dovuto cederlo».

GLI UOMINI DERBY – Padovan parla dei suoi uomini derby: «Il mio uomo derby è Conte, emotivamente è un trascinatore. Per il Milan dico Calhanoglu, sta facendo molto bene e potrebbe essere ancora risolutivo. Il Milan sta valorizzando molto Saelemaekers che ha tolto il posto a Castillejo ed è diventato un equilibratore del gioco».