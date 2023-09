Padovan: «Inter-Milan, lancerei Frattesi! Inzaghi non dovrebbe…»

Inter-Milan porta con sé tante aspettative: Giancarlo Padovan ha detto la sua opinione e ha fatto riferimento anche allo stato di grazia di Davide Frattesi.

AVVINCENTE − Giancarlo Padovan, a Sky Sport, ha parlato di quello che si aspetta dal Derby tra Inter e Milan: «Milano avrà un grande derby. Sarà un bel big match e inizierà già a dire qualcosa. Bisognerà capire chi poi inseguirà le milanesi. Ma in ogni caso è ancora presto. Penso che il derby sarà avvincente. L’Inter vince molto i contrasti e dà poche possibilità agli avversari di avvicinarsi alla propria porta. Inter e Milan poi non attaccano alla stessa maniera ma sfruttano il campo largo. L’Inter con gli esterni molto larghi, il Milan con gli inserimenti di Leao e Pulisic. La squadra di Inzaghi è quasi Lautaro Martinez dipendente perché finalizza e perché non ha sostituto. Davide Frattesi io lo metterei senza dubbio e spero che Inzaghi cambierà idea. È un ottimo centrocampista e può fare dei gol in aggiunta a quelli di Lautaro. Non si può più trascurare! Ma secondo me Inzaghi va con la squadra che gli ha dato certezze. Favorita per lo Scudetto? Io dico ancora il Napoli».