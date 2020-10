Padovan: “Inter migliore rosa. Conte? Dovrebbe fare una cosa”

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato di Inter e di Antonio Conte alla vigilia dell’esordio in Champions League dei nerazzurri

LA ROSA NERAZZURRA – Padovan invita Conte a fare un cambio per sfruttare una rosa come quella dell’Inter: «Ha la rosa migliore della Serie A e soprattutto è la rosa che voleva. Per me Conte dovrebbe fare una cosa che non farà mai, cambiare il sistema di gioco. Secondo il mio punto di vista un 4-3-3 sarebbe più adeguato alle caratteristiche di alcuni giocatori. L’Inter ha qualche problema in difesa, nel derby non aveva Bastoni. Kolarov è un adattato e checché ne dica Conte non ha mai fatto il centrale di sinistra. Anche D’Ambrosio è adattato anche se lo fa meglio di Kolarov».