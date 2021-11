Padovan: «Inter mi è piaciuta ma non troppo! Per tradurla in inzaghese…»

Padovan commenta lo 0-2 di Venezia-Inter non mostrando particolare esaltazione per la prestazione nerazzurra. Il noto giornalista sportivo, ospite a “La Casa dello Sport” su Sky Sport 24, utilizza il linguaggio “inzaghese” per definire la partita delle squadra allenata da Inzaghi

VITTORIA MATURA – Il commento di Giancarlo Padovan sull’ultima vittoria nerazzurra è da bicchiere mezzo pieno: «L’Inter mi è piaciuta ma non troppo. Ha fatto di necessità virtù, ottenendo il massimo con il minimo sforzo. Ha giocato. Per tradurla in “inzaghese”, ha fatto una partita da squadra matura. E quando le squadre sono mature, sono poco spettacolari. Rischiano poco e portano via i punti che devono portar via da campi difficili. Come lo è quello del Venezia…». Questo il parere di Padovan sull’Inter di Simone Inzaghi, che a Venezia ha chiuso un novembre da incorniciare (vedi focus).