Padovan: «Inter, messaggino Inzaghi alla società. Ecco cosa le dice»

Giancarlo Padovan ha parlando dell’Inter e dell’allenatore della squadra nerazzurra, Simone Inzaghi. Le sue dichiarazioni.

MESSAGGINO – Queste le parole di Giancarlo Padovan negli studi di Sky Sport 24 dopo la vittoria dell’Inter contro il Monza. «Inter più forte o meno forte dell’anno scorso? È un pochino meno forte, ma è più squadra, secondo me, perché i giocatori che ha preso l’Inter sono consonantici a quello è il gioco di Inzaghi. Secondo il mio punto di vista, il fatto che lui abbia cominciato con la squadra sostanzialmente dell’anno scorso è un messaggino alla società. Un messaggino perché lui è molto educato. Sto parlando di Simone Inzaghi, è uno che sopporta veramente le pene dell’inferno. Non l’abbiamo mai sentito lamentarsi perché non arrivava la benedetta punta. È arrivato Arnautovic, ieri ha fatto bene, ma ricordiamo che è la quinta scelta rispetto a quelle che voleva l’Inter e Simone sempre zitto. Oggi gli serve un difensore, gli servirebbe Pavard e poi dice alla società: “Guardate che io ho sostanzialmente quelli dell’anno scorso, sono arrivati dei buoni giocatori (come si diceva poco fa) molto validi e anche molto freschi, però abbiamo perso un pochino in esperienza”. E questo perché lo dice? Perché la società gli ha posto un obiettivo chiaro, cioè quest’anno non ci sono scuse: bisogna vincere lo scudetto. E allora per vincere lo scudetto quest’Inter è un po’ meno forte di quella dell’anno scorso? Ha bisogno ancora di qualche cosa».