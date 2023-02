Padovan: «Inter meglio del Milan e più serena dopo Skriniar. Non va fatto un errore»

Giancarlo Padovan, ospite dagli studi di Sky Sport, ha espresso la sua opinione riguardo Inter-Milan in programma domenica 4 febbraio, considerando il momento delle due squadre. Il giornalista ha parlato poi nello specifico della situazione legata a Milan Skriniar.

NEL DERBY – Padovan dice la sua riguardo il derby di Milano, considerando – lato Inter -, la situazione legata a Milan Skriniar: «Mi aspetto una partita di orgoglio da parte del Milan. Una squadra combattiva e senza paura, anche perché se giochi con la paura poi perdi. L’Inter sta meglio e produce un calcio migliore e avvincente. Lo abbiamo visto in semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, perché era difficile, forse anche più di quella che ci sarà contro la Juventus. È stata risolta la situazione Skriniar in maniera indolore, ma andrà in campo e non sarà più capitano della squadra. Tutti i tifosi hanno accettato la scelta che ha fatto e ora l’Inter respira serenità. Attenzione però: se pensa di avere una partita scontata secondo me sbaglia».