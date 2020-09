Padovan: “Inter, l’equivoco Eriksen si scioglie in un solo modo”

Giancarlo Padovan

NON UNA PRIMA SCELTA – Padovan sostiene che la posizione di Eriksen all’Inter sia particolarmente complessa: «Il primo nome non è Eriksen e probabilmente sarà Vidal, ma questa è la mia idea confortata da esperienze passate del giocatore. Eriksen continua a vivere nell’equivoco che può essere sciolto solo da una cessione. Con Vidal ha ancora meno spazio, non è il giocatore che Conte voleva e per quanto dica di stare bene faccio fatica a vederlo in un ruolo di trequartista dove c’è qualcun’altro e se questo altro, Vidal, sta bene, nessuno lo toglie».