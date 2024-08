Padovan: «Inter-Lecce gara semplice. Lautaro Martinez non mancherà»

L’infortunio di Lautaro Martinez porta Simone Inzaghi a schierare Marcus Thuram e Mehdi Taremi titolari in Inter-Lecce. Giancarlo Padovan commenta la scelta, rendendo chiare a Sky Sport le sue aspettative per la partita.

FIDUCIA – Con il problema muscolare di Lautaro Martinez, in Inter-Lecce ci sarà spazio per la prima da titolare di Mehdi Taremi dopo il suo arrivo in estate. Un colpo importante, come dimostra il fatto che sia già necessario proprio per la prima di campionato in casa per i campioni d’Italia. Di questo ha parlato Giancarlo Padovan a Sky Sport: «Ho molta fiducia in Taremi, ritengo sia un grande giocatore. Non credo che l’Inter sentirà la mancanza di Lautaro Martinez. Penso che l’iraniano segnerà, e se non dovesse farlo lui lo farà Thuram».

Inter-Lecce, il pensiero di Padovan sulla partita

NESSUNA DIFFICOLTÀ – Giancarlo Padovan mostra poi grande fiducia nei nerazzurri in vista di Inter-Lecce di questa sera. Andando anche a botta sicura sull’andamento previsto per la partita: «Credo sia una gara semplice per i nerazzurri, meno per gli avversari che non sono una squadra al completo. La squadra di Simone Inzaghi non soffrirà. Prenderà i tre punti che avrebbe meritato pienamente anche a Genova, poi sono arrivati due errori individuali che possono sempre capitare».