Padovan: “Inter e Lazio bene, Juventus male con chiunque! Lukaku…”

Condividi questo articolo

Padovan punta su Inter e Lazio per la ripresa della Serie A. Il giornalista, ospite di Sky Sport 24, sostiene che nerazzurri e biancocelesti siano davanti alla Juventus come forma di ripartenza. Su Lukaku invece ci sarebbero motivi validi per un rientro “soft”.

UNA DIETRO L’ALTRA – Giancarlo Padovan ritiene che il campionato sarà l’obiettivo principale: «L’Inter ha quasi solo quello. Ha l’Europa League, ma ha anche un buon calendario. La Juventus non ha un calendario pessimo però ha la Lazio, scontro diretto in casa, e la soffre perché ha sempre perso sia in Supercoppa Italiana sia in trasferta. Il calendario della Lazio non è facilissimo, ma neanche impossibile. È un po’ corta di organico, ma ha una convinzione diffusa: mi sembra che la squadra sia focalizzata su un obiettivo, cosa che la Juventus non ha e che l’Inter può tornare ad avere. Io vedo bene l’Inter e la Lazio, vedo male la Juventus come la vedrebbe male chiunque: è sulle gambe, non è palesemente pronta e non ha un vantaggio consistente».

L’INSIDIA ALL’ULTIMO – Padovan avvisa: «Il calendario dell’Inter è molto buono. C’è soltanto una partita alla fine importantissima con l’Atalanta, ma chissà che i giochi lì non siano fatti. Stiamo sottovalutando l’Atalanta, che è quarta in classifica e che vuole quel posto. Chissà che Gian Piero Gasperini non stia pensando a qualcosa di grosso: giocando ogni tre giorni e quasi in partita secca chissà dove va arrivare. Sto pensando all’Atalanta anche in ottica Champions League».

I SINGOLI – Padovan passa ai giocatori: «Per me Romelu Lukaku è un grande attaccante, che non segni con le grandi secondo me è un caso. Poi ha segnato col Milan, che è grande più come blasone che come realtà. Io credo che Lukaku stia soffrendo proprio perché è un giocatore, come molti della Juventus, di struttura possente. Fa fatica a entrare in condizione, poi gli basta anche una giocata ma lui non è un giocatore da giocata: è da squadra. Oggi quello che manca di più all’Inter è Lautaro Martinez: non so se siano più le gambe o la testa. È un brevilineo, dovrebbe andare in forma in fretta e invece, secondo me, un pochino le voci di mercato disturbano».