Padovan: «Inter la squadra più forte, ma non è in testa! I nodi rinnovo…»

L’Inter si appresta ad affrontare il Napoli a San Siro nel match valevole per la sedicesima giornata di Serie A (vedi ultime). Padovan, ospite negli studi di Sky Sport, parla della situazione rinnovi in casa nerazzurra ma anche della possibile presenza di Darmian dal 1′ (vedi articolo)

CALCIO E NON SOLO – L’Inter oggi riprende la sua marcia in campionato sfidando il Napoli a San Siro. Giancarlo Padovan parla della sfida ma anche della situazione rinnovi in casa nerazzurra: «L’Inter ha nodi che riguardano i rinnovi, non ha questione rilevanti legate al mercato. La squadra è completa ed è forte, forse anche la più forte ma non è in testa. La possibile presenza di Darmian dal 1′? Ci può stare anche se un esterno che attacca può a sua volta mettere in difficoltà Kvaratskhelia. Io penso che quando si dice che Inzaghi è un pratico del 3-5-2, la scelta di Darmian sia nelle sue corde».