Padovan: «Inter, con la Juventus fatto poco e Dumfries ancor meno!»

Padovan ritorna sull’atteggiamento dell’Inter contro la Juventus. In particolare, il giornalista, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, parla della prestazione di Dumfries. L’ospite di “Microfono Aperto”, poi, suggerisce a Mancini la convocazione in Nazionale di un giocatore in prestito dall’Inter e ai nerazzurri un nuovo acquisto.

BLACKOUT – Giancarlo Padovan ritorna su Inter-Juventus e analizza la prestazione dei nerazzurri. Così il giornalista, intervistato nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, sulle frequenze di Radio Sportiva: «La maggior parte dei tifosi si sono concentrati sul fallo di mano di Rabiot e Vlahvoic. Ma l’Inter non è stata soddisfacente e, anche senza quell’evento, la partita sarebbe finita solo con un pareggio. I nerazzurri hanno fatto poco e Denzel Dumfries meno ancora. Non mi riferisco solo al momento del gol subito ma anche perché non va mai sull’uomo, attacca solo la profondità. Lui è un giocatore monocorde. Questo non riguarda solo Dumfries ma anche il resto della squadra. L’Inter ha grandi momenti di lucidità, di forza e di coraggio ma anche momenti di blackout come contro la Juventus. Al di là del risultato, io credo che i bianconeri abbiano meritato di vincere. Il pareggio all’Inter avrebbe cambiato ben poco. Il tifoso nerazzurro vuole batterla la Juventus e, come minimo, vuole il secondo posto in campionato. Così come vuole anche andare avanti in Champions League. Orsolini all’Inter? Penso che al club nerazzurro farebbe bene un elemento come lui. Italia-Inghilterra? Fossi stato Roberto Mancini avrei convocato Mulattieri, che forse fa più il caso della Nazionale».