Padovan: «Inter-Juventus? Coppa Italia pesa di più! La favorita…»

Padovan ha detto la sua su Inter-Juventus, match in programma questa sera. Il giornalista ritiene i due match di Coppa Italia però molto più importanti

PARTITA APERTA − Il parere di Padovan sul Derby d’Italia: «Soulé? Può essere una necessità che diventa un’intuizione. A volte la fortuna ti aiuta. La Juventus arriva un po’ più stanca dell’Inter, che ha avuto due giorni in più per recuperare. Anche se l’Inter ha speso di più sia fisicamente che mentalmente. È una partita aperta, ma con l’Inter avanti. Allegri dice sul campo i secondi siamo noi, Inzaghi dice no voi siete penalizzati. Se vince oggi pareggia anche la Juventus col meno 15. Sarà una partita bella, ma quelle più belle saranno le due di Coppa Italia. Ha reso due semifinali che daranno l’accesso alla fine e sicuramente saranno sicuramente più importanti del Derby d’Italia di oggi». Le sue parole su Sky Sport 24.