Padovan: «Inter o Juventus? Allegri riprende la posizione, ma via da zero»

Per Padovan sarà un duello fra Inter e Juventus per la vittoria della prossima Serie A. Il giornalista, ospite dell’edizione dedicata al mercato di Sky Sport 24, ritiene che Allegri possa riportare davanti i bianconeri ma riverificando il discorso dal 21 agosto in poi.

DUELLO IN VISTA? – Non manca più molto all’inizio della Serie A 2021-2022: ventidue giorni. Per la lotta scudetto Giancarlo Padovan vede un duello in vista, con una mezza favorita: «Chi fra Inter e Juventus? Massimiliano Allegri finge, perché lui sa che quest’anno, soprattutto col suo arrivo e magari per la Juventus anche quello di Manuel Locatelli e Miralem Pjanic, la favorita è la Juve. Nominalmente. Poi è un campionato aperto e chissà, ma una Juventus con il ritorno di Allegri si riprende la posizione. Poi si riparte da zero».