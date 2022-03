Padovan: «Inter, Inzaghi troppo amico dei calciatori! Sperare in due cose»

L’Inter con la Salernitana è chiamata a ritrovare la vittoria e la via del gol dopo un paio di uscite deludenti sia a livello di prestazione che di risultato. Giancarlo Padovan – intervenuto nel corso di Maracanà, su TMW Radio -, elenca quelli che sono i problemi dei nerazzurri con un appunto sull’atteggiamento troppo amichevole di Inzaghi

FLESSIONE – L’Inter è in difficoltà e anche il derby di Coppa Italia ne ha dato dimostrazione. Giancarlo Padovan fa il punto sui nerazzurri: «Cosa deve fare Simone Inzaghi? Deve ritrovare il gioco e soprattutto deve chiedersi se questa flessione è dovuta a dei richiami, che una volta venivano fatti nel mese di febbraio per avere una brillantezza finale, o se invece sia endemica. Perché qui purtroppo l’Inter non è solo giù fisicamente. Ci sono dei problemi anche nel trovare il gol e Lautaro Martinez ne è la dimostrazione più precisa».

PROBLEMI – Prosegue Padovan: «Ci sono dei problemi di gioco collettivo che si è involuto. Ci sono problemi a centrocampo dove non solo Barella appare giù ma anche Brozovic non è più quello di prima e soprattutto non ha un’alternativa. Quindi Inzaghi deve solo sperare che tornino condizione e brillantezza. Deve ridare alla squadra le sue sicurezze, soprattutto in difesa e in particolare a de Vrij e Handanovic. Va riproposta la leadership di Brozovic in mezzo al campo e va scelto qualcosa di tattico per Lautaro, per esempio far giocare Correa anche perché alternative non ce ne sono. C’è Sanchez che però ha dimostrato solo sporadicamente di valere».

AMICI MAI – Padovan per finire critica l’atteggiamento amichevole di Inzaghi: «Io credo che Inzaghi sia un po’ troppo amico dei calciatori e questo è un bene per alcune cose perché ti danno tanto, non creano problemi e si impegnano. Però io credo che l’allenatore debba avere una distanza con i giocatori. Deve trattarli bene e rispettarli ma lui è l’allenatore e gli altri i giocatori. Per cui, anche decisioni rigide devono essere prese senza che ci sia accondiscendenza. Questo è uno dei difetti/pregi che può avere Inzaghi, per un certo periodo gli è andata bene, ora nelle difficoltà servirebbe qualcuno che sia un pochino più duro e che richiami tutti alle rispettive responsabilità».