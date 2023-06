Padovan: «Inter, Inzaghi il più grande al mondo nelle gare secche!»

Padovan esprime il proprio parere sulla finale di Champions League. Secondo il giornalista, intervenuto su Radio Sportiva, pur partendo sfavorita l’Inter ha dalla sua parte la bravura di Inzaghi.

FATTI OGGETTIVI – Giancarlo Padovan dice la sua sulla finale di Champions League che tra qualche giorno vedrà impegnata l’Inter a Istanbul. Così l’ospite di “Microfono Aperto”: «In Italia, ma non solo, tifare contro purtroppo è uno sport nazionale. Quando c’era in finale la Juventus era così per interisti e milanisti, quando c’è in finale il Milan è così per juventini e interisti e quando c’è in finale l’Inter è così per milanisti e juventini. È un fatto culturale negativo che in Italia si registra ancora fortemente. Questo però non si deve confondere con un’altra cosa. Se diciamo che il Manchester City è favorito non lo diciamo contro l’Inter ma perché è oggettivamente più forte. Dopo di che, dico che noi tutti abbiamo visto squadre meno forti dell’antagonista vincere la Champions League. Mi riferisco al Chelsea di qualche anno fa, guidato da Di Matteo, alla Juventus guidata da Lippi che perse la finale contro il Borussia Dortmund e a quella guidata da Trapattoni che perse la finale con l’Amburgo. Ci sono tante storie che contraddicono il pronostico. Ma c’è anche un fatto tecnico tattico. Simone Inzgahi è il più grande allenatore di partite secche del mondo. Lui le finali le vince tutte. Non era mai arrivato in una finale di Champions League, magari vincerà anche questa».