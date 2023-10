Padovan: «Inter implacabile. Con Lautaro Martinez e Thuram…»

Giancarlo Padovan ha parlato dell’Inter e della coppia d’attacco della squadra nerazzurra, Lautaro Martinez-Marcus Thuram.

INTER – Queste le parole di Giancarlo Padovan sull’Inter all’interno degli studi di Sky Sport 24. «L’Inter è diventata una certezza in trasferta (4 vittorie su 4 e 0 gol subiti), sembra inarrestabile fuori casa? Più in trasferta che in casa, mi verrebbe da dire: è così. Il primo tempo dell’Inter non mi è piaciuto, sinceramente. Non dico che meritasse il gol il Torino, ma insomma certamente le occasioni le aveva avute più il Torino dell’Inter. Nella ripresa è venuta fuori l’Inter con sicurezza, con disinvoltura, con forza e non c’è stata più partita. Quindi l’Inter, sì, è implacabile. È la squadra che mi impressiona di più, anche se quella che mi pare giochi meglio o, per meglio dire, ha giocato meglio, almeno fino al derby, poi si è un pochino persa, è il Milan. Inter bene, Inter in corsa per gli obiettivi che si era data. Inter con Lautaro, ma anche con un Thuram che cominciano ad essere interessanti. Cioè di Thuram si diceva: “È bravo, ma segna poco”, be’ comincia a segnare con regolarità e questo per l’Inter, se lo affianchi a Lautaro, è una grande garanzia».