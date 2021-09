Padovan: «Inter, il Bologna cliente difficile. Nerazzurri devono vincere»

Giancarlo Padovan, intervenuto negli studi di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter, impegnata questa sera a San Siro contro il Bologna. Secondo il giornalista, i nerazzurri hanno necessità di vincere la sfida

DIFFICILE – Giancarlo Padovan ha parlato a proposito dell’Inter, attesa dal match contro il Bologna: «L’Inter ha una nuova arma in attacco: la velocità, sia nello sprigionare la ripartenza, e la rapidità sottoporta dei due giocatori che oggi dovrebbe schierare ovvero Lautaro Martinez e Correa. Le squadre di Inzaghi quando rovesciano il gioco cercano velocemente il gol. Dzeko non ha questo tipo di caratteristiche. Sfida col Bologna? Non è un turno agevole, la squadra di Mihajlovic è un cliente difficile che gioca bene. Con Juventus-Milan in calendario può essere l’opportunità per accorciare sulla classifica. L’Inter deve vincere».