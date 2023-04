Padovan: «L’Inter ha vinto da squadra! Così può arrivare in finale»

Giancarlo Padovan, su Radio Sportiva, ha parlato dell’Inter il giorno dopo la vittoria conquistata contro il Benfica per la Champions League in Portogallo (vedi articolo).

SQUADRA − Giancarlo Padovan, a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha affermato: «L’Inter ha giocato da squadra, non hanno vinto i singoli ma il collettivo. È vero che gli attaccanti non stanno segnando ma l’importante è che segni qualcuno. Nicolò Barella e Romelu Lukaku su rigore sono due che hanno i gol nei piedi. Con un po’ di pazienza anche Lautaro Martinez ed Edin Dzeko lo ritroveranno. Bisogna conquistare la vittoria nella prossima per avere un’italiana almeno in semifinale di Champions League. Io sono un grande estimatore di Simone Inzaghi e non perdo occasione di dare meriti a lui. Inzaghi, come nessun altro tecnico in Italia, sa preparare le partite di andata e ritorno o secche. Simone non ha vinto campionati ma ha vinto tante coppe. Ieri l’ha dimostrato. Quest’Inter può arrivare in finale. Purtroppo non vedo un’Inter che possa vincere la coppa della Champion League perché l’altra parte del tabellone, con Manchester City, Chelsea e le altre, ha la vincitrice potenziale. Anche se poi tutto può succedere».