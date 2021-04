Padovan: «L’Inter ha già vinto lo Scudetto. Resta solo da capire una cosa»

Giancarlo Padovan – giornalista sportivo -, ospite a “Campo Aperto” su Sky Sport 24, ha parlato della lotta Scudetto, ribadendo come l’Inter sia nettamente la favorita per la vittoria finale.

VITTORIA IN ARRIVO – Giancarlo Padovan si dice sicuro: i nerazzurri conquisteranno il diciannovesimo Scudetto. Il giornalista sportivo ha analizzato in questo modo la corsa per il titolo: «L’Inter ha una grande occasione domani. Può andare a +9 sul Milan e a +10 sulla Juventus, sempre ammesso che queste due vincano le rispettive partite con Sampdoria e Torino. Credo che per il titolo non ci siano più discorsi. L’Inter lo ha vinto e lo vincerà. Resta da capire se lo vincerà nel minor tempo possibile, o se ci vorrà un supplemento».

NUOVO CICLO – Padovan ha anche parlato del lavoro di Antonio Conte in nerazzurro e delle possibilità di aprire un nuovo ciclo: «Conte già è un martello, figurarsi adesso. L’Inter non sbaglierà perché il traguardo è vicino e la concentrazione sarà massima. Qualche partita può andarti male. Nuovo ciclo? È una squadra un pochino vecchia in alcuni ruoli, anche se in altri ruoli no. Il tutto dipende anche da chi verrà comprato e da chi verrà ceduto, visto che servirà una grande cessione per restare in piedi».

GIOCATORE SIMBOLO – Infine, Padovan ha commentato le prestazioni di Romelu Lukaku: «Un uomo copertina? Direi Lukaku. È la vittoria più grande di Conte. Lui non risolve i problemi, ma tiene la palla e fa salire la squadra. L’allenatore ha avuto ragione, il belga non ha sbagliato quasi niente. I critici dicono che deve esserci nelle partite fondamentali, ovvero le finali. Se quest’anno l’Inter vincerà lo Scudetto dovrà anche fare un ragionamento su come affrontare la Champions League, perché ci andrebbe da prima della classe».