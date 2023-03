Padovan: «Inter, giornata favorevole nella corsa Champions League. Due vantaggi»

Si scalda sempre di più la lotta per entrare nella prossima Champions League. Secondo Giancarlo Padovan ad avere la giornata favorevole è l’Inter. Negli studi di Sky Sport, il giornalista ha sottolineato due vantaggi per i nerazzurri

LOTTA SERRATA – Giancarlo Padovan ha parlato della corsa alla prossima Champions League, sottolineando i vantaggi che ha l’Inter in questa giornata di campionato: «È una giornata favorevole per l’Inter che affronta il Lecce. Ha due vantaggi: il favore di giocare in casa e il sapere quelli che sono i risultati delle avversarie, soprattutto Atalanta e Milan».

CENTROCAMPO – Padovan ha poi fatto il punto sulle scelte dell’Inter a centrocampo: «Fino a tre mesi fa, prima che si infortunasse, Brozovic era fondamentale. Poi Inzaghi si è inventato Calhanoglu lì e ha trovato la quadratura. Anzi, oggi come oggi meglio il turco in quella posizione».