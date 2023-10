Padovan: «Inter, la fortuna è avere Thuram! Vi dico perché»

L’Inter si gode il suo attacco formato dalla coppia titolare Thuram-Lautaro Martinez: Padovan si concentra soprattutto sul francese. Le sue dichiarazioni.

FORTUNA − Giancarlo Padovan, a Sky Sport, ha dichiarato: «Per fortuna che c’è anche Thuram! Se Lautaro Martinez non segna, allora l’Inter va in difficoltà quindi per fortuna subentra in determinati momenti il francese. Si potrà sempre puntare solo su loro due? L’Inter davanti è corta secondo me, anche perché Sanchez non è in condizione».