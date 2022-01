Padovan: «Inter favoritissima, allarme Juventus. Inzaghi può aprire ciclo»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione de ‘Il calcio è servito‘, non ha dubbi sulla gara tra Inter e Juventus di Supercoppa Italiana. Poi un elogio a Simone Inzaghi che può aprire un ciclo in nerazzurro

SUPERCOPPA − Padovan non ha dubbi sull’esito della gara: «La mancanza di vari giocatori, almeno quattro/cinque, è importante per la Juventus. Ok che è finale secca ma insomma la Juventus è in allarme soprattutto in difesa. Non solo la Juventus non è favorita ma è favoritissima l’Inter. Gioca bene, in allegria, segnano anche con i difensori. Una vittoria della Juventus sarebbe miracolosa e amara/sorprendente per l’Inter».

CICLO − Padovan sul percorso dei nerazzurri: «Molti si dicevano se Antonio Conte potesse aprire un ciclo ma poi se n’è andato, con Inzaghi si può aprire. E’ in testa in campionato, stasera si gioca la Supercoppa Italiana, può giocarsela anche in Champions League. Ha fame e sete di coppe e vittorie. All’andata, è stato 1-1, la Juventus aveva motivazione forti e non c’erano tutti questi infortuni. L’Inter ha trovato giocatori pronti, prendere Hakan Calhanoglu è stato un pezzo di bravura, stessa cosa Denzel Dumfries. Dzeko usato sicuro che sta andando meglio di Lukaku. Nell’Inter stanno tutti bene, mi chiedo perché all’Inter non c’è neanche un caso Covid-19. Risposta data da Marotta, perché tutti sono vaccinati con la terza dose».