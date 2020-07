Padovan: “Inter, Eriksen fondamentale se renderÃ  come Brozovic! Conte…”

Padovan: “Inter, Eriksen fondamentale se renderà come Brozovic! Conte…”

Sull’Inter si è espresso Giancarlo Padovan, ospite negli studi di “SkySport24”. Il giornalista dà la sua opinione su Eriksen citando il rendimento di Brozovic

MODULO E CENTROCAMPO – Questo il pensiero di Giancarlo Padovan: «Christian Eriksen fa la differenza quando sta bene. Io personalmente opterei per il 3-4-1-2, però ci vuole un Eriksen che si cali in questa realtà e lavori con continuità. Purtroppo per lui e anche per l’Inter ha fatto due partite buone, la terza così così per non dire insufficiente. A uno esigente come Antonio Conte questo Eriksen non sta bene. Starà bene e diventerà fondamentale quando avrà il rendimento di un Marcelo Brozovic. Che gioca in un altro ruolo, però nell’Inter pesa e pesa molto».