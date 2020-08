Padovan: “Inter, Eriksen dodicesimo di lusso. È un calciatore importante”

Condividi questo articolo

Giancarlo Padovan, ospite in studio su “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Inter ed in particolare di Christian Eriksen. Secondo il giornalista, il calciatore danese dovrebbe trovare più spazio in campo

IMPORTANTE – Queste le parole di Giancarlo Padovan, che si esprime su Christian Eriksen ed il suo impiego nell’Inter: «Eriksen? È diventato il dodicesimo di lusso per l’Inter. È un calciatore importante, a me piacerebbe che giocasse sempre. Ci vorranno tempo ed adattamento, sta facendo bene per quello che gli fanno fare. Quando ha giocato con il 3-4-1-2 ha fatto benissimo, mi aveva convinto».