Padovan: «Inter, ecco la miglior difesa. Skriniar, offerta evidentemente bassa»

Giancarlo Padovan dagli studi di Sky Sport ha espresso la sua opinione riguardo il miglior terzetto difensivo dell’Inter. Poi ha parlato anche riguardo il rinnovo di Milan Skriniar.

TRE DIETRO – Padovan si concentra sulla difesa dell’Inter, dal miglior trio titolare alla situazione rinnovi: «Difesa titolare? In questo momento a me pare più affidabile il trio formato da Milan Skriniar, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni come certezze. Quest’ultimo inoltre mi sembra indispensabile perché è l’unico giocatore che in prospettiva può rimanere. Sfruttare il difensore slovacco fino a quando sarà possibile? Sono scettico. Vedo meno bene de Vrij, ma ha lo stesso problema legato alla scadenza del contratto. Su Milan Skriniar nonostante l’intervento dei tifosi pare che il PSG vada forte, evidentemente 6,5 milioni è un’offerta bassa».