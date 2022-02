Padovan: «Inter e Milan stanno male! Inzaghi, forse servono più staffette»

L’Inter si appresta a sfidare il Milan nell’andata della semifinali di Coppa Italia, con Inzaghi che pensa a qualche novità per provare a venir fuori dal periodo nero (vedi articolo). Padovan – intervenuto nel corso della diretta de La Casa dello Sport, programma in onda su Sky Sport 24 – fa il punto sul momento dei nerazzurri

IMPANTANATE – L’Inter, dopo il deludente 0-0 con il Genoa, si appresta a sfidare il Milan nella semifinale di andata della Coppa Italia, in programma martedì 1 marzo. Giancarlo Padovan fa il punto sul momento delle milanesi: «Favoriti? Nella prima partita non so ma nella seconda vedo i supplementari favoriti, sono due squadre che stanno male. Il gol per l’Inter è questione di poco ma è anche tanto. Se è occasionale, come poteva essere quello di Danilo D’Ambrosio a Genova, è poco ma se interessa la finalizzazione è tanto. Ho sentito Simone Inzaghi dire che è un fatto più mentale che fisico e che bisogna fare di più, come dire dobbiamo allenarci meglio. A me pare che le punte debbano ritrovare freschezza sotto porta, mira e poi il centrocampo è giù. L’Inter aveva fatto bene, cioè vendendo e autofinanziandosi il mercato ha fatto bene e tutti dicevamo che la rosa è la migliore con quella del Napoli. E allora forse è il caso di fare qualche staffetta anche dall’inizio della partita».