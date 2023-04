Padovan: «Inter e Milan non in Champions League un dramma!»

Padovan fa una breve analisi della lotta per un posto in UEFA Champions League, citando in particolare Inter e Milan. Il giornalista ne ha parlato dagli studi di Sky Sport.

PRIMI QUATTRO POSTI – Giancarlo Padovan esprime la sua opinione riguardo la lotta per un posto nell’Europa che conta: «La Champions League è bellissima, però per Inter e Milan non andarci sarebbe un dramma non solo sportivo, ma anche economico. Con la Juventus che sta davanti basterebbe arrivare quinti, anche perché si sa: le coppe non le farà o per decisione dell’UEFA o perché verrà ulteriormente penalizzata. Quindi basterà arrivare quinti, però si deve arrivare».