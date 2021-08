Padovan: «Inter, Dzeko soluzione migliore per un problema irrisolvibile! Zapata…»

Padovan commenta positivamente l’idea Dzeko per l’Inter. Il noto giornalista sportivo, ospite negli studi di “Calciomercato” su Sky Sport 24, approva così il primo sostituto di Lukaku, ma consiglia subito il secondo

DOPPIO CENTRAVANTI – Per Giancarlo Padovan non basta un solo centravanti di peso per il nuovo attacco nerazzurro: «Edin Dzeko all’Inter è la soluzione migliore per un problema irrisolvibile per l’Inter: sostituire Romelu Lukaku, che è insostituibile. Dzeko è un grande giocatore, ma ha 35 anni. Mi aspetto un altro attaccante all’Inter con Dzeko, come Duvan Zapata. In questo modo l’Inter non si può consolare del tutto dopo aver perso Lukaku, ma avrebbe buone alternative in attacco. Ci sono tanti giocatori in circolazione, ma in questo caso avrebbe due buoni giocatori per tamponare la partenza di Lukaku». Questo il pensiero di Padovan sulla strategia dell’Inter per sostituire Lukaku, dato che Dzeko è in arrivo (vedi aggiornamento).