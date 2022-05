Padovan: «Inter, i due trofei non sono lo Scudetto! Perplessità Bologna»

Giancarlo Padovan, su Sky Sport 24, non giudica proprio positiva la stagione di Inzaghi e dell’Inter nonostante i due trofei vinti. Bologna resta un passaggio determinante

RAMMARICO − Nonostante i due trofei portati a casa, Padovan ritiene la stagione dei nerazzurri non proprio positiva: «Vincere sarebbe stato importante, Coppa Italia e Supercoppa Italiana non sono lo Scudetto. Inzaghi ha fatto bene ma un po’ di rammarico c’è se l’Inter non vincerà lo Scudetto. I nerazzurri sono stati padroni del proprio destino per molto tempo. Bologna che è stato l’ultimo passaggio lascia perplessi. Radu porta via un punto non tre. Mancavano 8′ ma l’Inter stava pareggiando, due punti li lasciava comunque. L’asterisco ha pesato più sull’Inter che sul Milan».