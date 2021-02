Padovan: «Inter, due opportunità! E prepara il derby col Milan a Belgrado»

Giancarlo Padovan

Il Milan ha clamorosamente perso 2-0 contro lo Spezia questa sera (vedi articolo). Se l’Inter domani vince sorpassa i rossoneri in testa alla classifica, altrimenti avrà comunque l’occasione di farlo nel derby in programma fra otto giorni. Giancarlo Padovan, nell’immediato post partita su Sky Sport, commenta la situazione.

OCCASIONE D’ORO – La sconfitta del Milan dà all’Inter due opportunità per andare in testa alla Serie A. Questa l’analisi di Giancarlo Padovan: «Se l’Inter, mia favorita da agosto, non vince (domani con la Lazio, ndr) ha comunque la chance di essere prima. Oggi dà un’altra opportunità per sorpassare il Milan: ha due “set point”, non uno. E la prepara mentre il Milan va a Belgrado (con la Stella Rossa in Europa League, ndr): non è da poco. Comunque la si giri l’Inter può anche non vincere domani, ma facendolo al derby va in vetta. La Juventus è a sette punti dal Milan che ha perso clamorosamente, e a cinque dall’Inter. Vero che deve recuperare, ma deve farlo col Napoli che stasera l’ha battuto. È una squadra incompleta, che paga le inesperienze del suo allenatore. Detto questo non ero fra quelli che ritenevano la Juventus favorita per il titolo: domani potrebbe essere in dubbio anche un posto fra le prime quattro».