Padovan: «Inter, due da evitare agli ottavi! Ibrahimovic? L’anno scorso…»

L’Inter lunedì conoscerà l’avversario degli ottavi di Champions League (vedi info). Padovan, intervenuto a Sky Sport 24, indica due squadre inglesi che sarebbe meglio evitare. Poi fa una considerazione sulle ultime dichiarazioni di Ibrahimovic (vedi articolo). Di seguito le sue dichiarazioni.

DA EVITARE – L’Inter lunedì conoscerà l’avversario degli ottavi di Champions League. Secondo Giancarlo Padovan, sono in particolare due gli ostacolo per i nerazzurri: «Da evitare Manchester City e Liverpool, le inglesi in generale ma queste due in particolare. Intanto per la qualità, per il tipo di gioco e poi perché stanno conducendo. Una ha vinto la Champions League due anni fa e l’altra vuole vincerla. Ci è arrivata l’anno scorso e l’ha persa, ma se ci arriva di nuovo la vincerà».

DOGMA – Padovan commenta poi le ultime dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic in ottica scudetto: «Anche l’anno scorso disse che era arrivato per far vincere lo scudetto al Milan, fa parte del personaggio e dei dogmi che lui incorpora. Il Milan può vincere lo scudetto, certo anche grazie alla sua prestazione desolante è uscito dalla Champions League. Diventa un vantaggio quando ti rendi conto di essere fuori dalle coppe, hai più possibilità di vincere perché giochi meno».