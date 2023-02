Padovan: «Inter, troppo divario col Milan! Skriniar titolare? Occhi del PSG»

Si avvicina il derby di Milano tra Inter e Milan e negli studi di Sky Sport Giancarlo Padovan ha esternato le sue sensazioni in vista della gara. In particolare il giornalista si è focalizzato sullo stato di forma delle due squadre e sulla scelta di schierare Milan Skriniar titolare

DIFFERENZA – Giancarlo Padovan non ha dubbi sul livello delle due squadre in vista del derby di domani: «L’Inter ci arriva bene al derby, a differenza del Milan che ha perso gioco e squadra. È vero che il derby vede sempre favorito chi è sfavorito, ma mi sembra che il divario fisico, psicologico e tecnico sia davvero grande. La Supercoppa è ancora vicina, fresca e molto poco digerita. Mi viene da pensare che siano i nerazzurri a stare meglio e ad andare in campo più leggeri. Hanno qualche punto in più, vinto un trofeo e arrivati in semifinale della Coppa Italia. Certo, in campionato bisognava fare di più, ma l’Inter è in linea con i suoi obiettivi. Se però i nerazzurri andranno in campo senza la giusta concentrazione, allora potrebbero esserci conseguenze amare. Anche se non credo succederà».

TITOLARITÀ – Padovan ha poi proseguito con la scelta di Simone Inzaghi di schierare Milan Skriniar, che lascerà l’Inter a giugno: «Io non ho dubbi tra Lukaku e Dzeko. Metterei in campo sicuramente il bosniaco. Trovo giusto che Skriniar giochi perché è forte e serio. La sua decisione è stata accettata dalla società, dai compagni e dal pubblico. Lui sa che deve fare bene perché è un professionista serio e comunque il PSG lo osserverà con attenzione per confermare la bontà della loro decisione».