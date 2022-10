Padovan: «Inter deve confermarsi con la Fiorentina! Calhanoglu fulcro»

Giancarlo Padovan, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato dell’Inter, impegnata questa sera contro la Fiorentina. Il giornalista si concentra su Calhanoglu, fulcro della squadra

FULCRO – Queste le parole di Giancarlo Padovan: «Lukaku? È molto importante, ma se mercoledì dovesse recuperare non andrebbe in campo, né potrebbe giocare per 90′. Non credo che sia lui il fulcro dell’Inter, il fulcro fortunatamente per i nerazzurri e grazie ad Inzaghi è Calhanoglu. Il turco ha sostituito Brozovic e lo ha fatto nel migliore dei modi, tanto che ora si candida per giocare per due ruoli. L’Inter sta benino, direi bene. Deve confermarsi stasera su un campo difficile, perché la Fiorentina è un avversario difficile per tutti, una squadra costruita per stare ai piani alti. Io credo che in attacco per i nerazzurri sia fondamentale l’apporto di Lautaro Martinez: quando vede e sente la porta è implacabile. La coppia al centro del gioco è formata da Calhanoglu-Lautaro Martinez. I due su cui puntare».