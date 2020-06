Padovan: “Inter da scudetto. Ieri nessun affanno, ma qualche rischio”

Giancarlo Padovan, ospite in studio per “Sky Sport”, ha analizzato la prestazione di ieri dell’Inter ritenendo che i nerazzurri possano vincere lo scudetto anche se ieri hanno corso troppi rischi inutili

RISCHI INUTILI – Padovan ritiene che l’Inter possa lottare per il titolo, ma ieri ha corso troppi rischi inutili: «Conte non è cambiato, se possibile ha intensificato il suo essere Conte. E’ diventato ancora più energico, vigoroso e inesorabile. La squadra ha giocato molto bene confermando che può vincere lo scudetto con qualità di uomini e di manovra, poi l’ultima mezz’ora ha cercato di gestire. Non è andata in affanno, ma ha corso qualche rischio davvero inutile».