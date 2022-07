Padovan: «Inter, i conti piangono! Viene Milenkovic solo se parte Skriniar»

Giancarlo Padovan, ospite negli di Sky Sport, si è espresso sulla difficile situazione economica dell’Inter. Secondo il giornalista, l’arrivo di Milenkovic dipenderà dalla partenza o meno di Skriniar

I CONTI PIANGONO − Padovan sulla necessità di vendere per l’Inter e sulla questione difesa. Milenkovic solo in un caso: «L’Inter deve vendere qualcuno, anche Pinamonti per dire, perché deve fare cassa! I conti piangono. Deve inoltre prendere un altro. Per me l’Inter va su Milenkovic se perde Skriniar, altrimenti faccio fatica a pensarlo un plus».